3日に中国・北京で行われた軍事パレードでは、習近平国家主席、プーチン大統領、金正恩総書記の3人が史上初めて並び立ち、結束をアピールしました。――軍事パレードを現地で取材した柳沢高志支局長に聞きます。3人がそろい踏みした会場の雰囲気は、どうだったのでしょうか。パレードの最中、3人の姿を観察していたのですが、最初、金総書記はキョロキョロしたり、少し落ち着かない雰囲気もあったのですが、習主席が声をかけるなど