経済同友会の新浪剛史代表幹事は３日の定例記者会見で、サプリメントを巡る警察の捜査について説明し、「法は犯しておらず、潔白である」と主張した。サントリーホールディングス（ＨＤ）の会長を１日付で辞任した一方で、代表幹事の進退については同友会に判断を委ね、当面は活動を自粛する。政府関連の役職についても、政府に判断を任せる考えを示した。同友会は３日、岩井睦雄・筆頭副代表幹事（日本たばこ産業会長）を代表