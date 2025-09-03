「プロレス・ＴＡＫＡＹＡＭＡＮＩＡＥＭＰＩＲＥ４」（３日、後楽園ホール）２０１７年５月４日の試合中に頸髄完全損傷の重傷を負い、リハビリを続けている“帝王”高山善廣（５８）を支援する大会が行われ、高山本人も車いすで登場して超満員のファンを熱狂させた。メインイベントのタッグマッチは、縁の深い鈴木みのる（５７）、ＫＥＮＴＡ（４４）、柴田勝頼（４５）、丸藤正道（４５）が入場すると、高山がその場で「