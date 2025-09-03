熱帯低気圧が発生１２時間以内に台風になる見込み 気象庁は、昨夜（9月2日）発生した熱帯低気圧は、きょう（３日）午後９時現在、奄美大島の東南東約２５０キロにあって、１時間におよそ３０キロの速さで北へ進んでいます。 【画像を見る】予想進路図＆全国各地の「今後16日間」の天気シミュレーション 中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートル