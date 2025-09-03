◆ソフトバンク7―1オリックス（3日、みずほペイペイドーム）久々の快勝だ。スコアは7―1。セーブ機会も訪れないまま快勝したのは、6―1で勝利した8月15日のロッテ戦以来、19日ぶりだった。早々に勝負は決した。2回だ。4番中村の二塁打から打線がつながり、6安打を集中させて5得点。3回も中村の三塁打を起点に1点を加点するなど、本塁打なしの9安打で7点を奪った。「5点も入るなんて久しぶりだね。ホームランも出てないの