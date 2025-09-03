人気アニメ「青春ブタ野郎」シリーズと、位置情報ゲーム「駅メモ！」シリーズのコラボキャンペーンが10月3日(金)からスタートします！桜島麻衣をはじめ、古賀朋絵・双葉理央・豊浜のどか・梓川花楓・牧之原翔子といったキャラクターたちが“コラボでんこ”としてガチャに登場。ファンにはたまらない特別なラインナップです。さらに、同じ属性の駅に4回アクセスしてポイントをためるイベント「でんこたちは旅の思い出を忘れない