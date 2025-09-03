大分県警佐伯署は3日、佐伯市の60代女性が警察官をかたる偽電話詐欺に遭い、約290万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、8月26日、被害者宅固定電話に大阪府の携帯電話会社を名乗る男から電話がかかった。「あなたの免許証を偽造して契約されている。今から警察につなぎます」などと言われた。大阪府警察の警察官を名乗る男に電話をかわり「詐欺事件の犯人が持っていた通帳にあなた名義の口