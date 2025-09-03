◆ルヴァン杯▽準々決勝第１戦横浜ＦＭ１―４柏（３日・日産スタジアム）柏はアウェーで横浜ＦＭと対戦し、４―１で先勝した。第２戦は７日にホームで戦う。前半１８分にＤＦジエゴが先制弾を沈めると、後半８分にＦＷ瀬川祐輔がＰＫを決めて２点リード。さらに、後半２５分とアディショナルタイムにはＦＷ垣田裕暉がそれぞれ決めて突き放した。準優勝した２０２０年以来５年ぶりの４強入りへ大きく前進した。４発快勝のゴン