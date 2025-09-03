バルセロナのフランス代表DFジュール・クンデがレアル・マドリーの同代表FWキリアン・ムバッペを称えた。スペイン『アス』が伝えている。フランス代表の合宿地クレールフォンテーヌで取材に応じたクンデは、同胞のムバッペについて「キャプテンシーをとても自然に発揮している」と指摘し、その振る舞いで「尊敬を集めている」と明かした。「ムバッペはとても自然体にやっていると思う。仲間との時間を大切にし、常に声をかけ、