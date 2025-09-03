FC東京サポーターでグラビアアイドルの鈴原すずさん(19)が3日、先日ホームで開催されたJ1第27節・京都サンガF.C.戦(●0-4)を現地観戦していたと報告した。鈴原さんは浴衣姿でFC東京マスコット「東京ドロンパ」のぬいぐるみを手にした写真をアップ。「完敗でした、、、、悔しい、ほんとうに悔しい。キツかった。でも最後まで声出し切って応援しました」と振り返り、次のように続けた。「青赤夏祭りが開催されていたので、せっか