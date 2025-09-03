予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ 日本テレビ系 10月期新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（読み：いいことわるいこと/毎週土曜よる9時放送）。本作で、間宮祥太朗×新木優子がW主演を務めることが決定！共演する11名の豪華キャストもあわせて一斉に情報解禁。森本慎太郎（SixTONES）、深川麻衣、戸塚純貴、剛力彩芽、木村昴、藤間爽子、工藤阿須加、松井玲奈、稲葉友、森優作、水川かたまり（空気階段）の出演が決定！