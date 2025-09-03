ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）のハロウィーン・イベントが、4日に開幕する。注目となる『ハロウィーン・ホラー・ナイト』（5日〜）のゾンビが3日夜、報道陣に先行公開された。【写真多数】『ハロウィーン・ホラー・ナイト』気合入りまくり怖すぎ…ハミクマだけでなくミーガンもハリウッド大通りが不気味な闇に包まれるなか、「ストリート・ゾンビ」がスタート。凶暴化した大量のゾンビが現れ、騒然と