【MLB】パイレーツ9ー7ドジャース（9月2日・日本時間3日／ピッツバーグ）【映像】大谷、超爆速弾→投手の様子がおかしくなる9月2日（日本時間9月3日）に行われたピッツバーグ・パイレーツ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が今季第46号弾を放った際に、パイレーツ先発の“怪物ルーキー”バッバ・チャンドラーが見せた“被弾リアクション”が話題となっている。3回表・ドジャースの攻撃、1死走