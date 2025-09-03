ボートレース平和島のＧ?「開設７１周年記念トーキョー・ベイ・カップ」が４日に開幕する。茅原悠紀（３８＝岡山）２連率トップ５５％の５５号機をゲット。「いいエンジンが引けた」と特訓前から満面の笑みを浮かべていた。ただ、その感触は「普通。つかみはいいけど、すごくパワーがあるとかいう感じではなかった。立ち上がりも早くはない。条件に応じてペラで」と期待ほどではなく、コンディションに合わせながら慎重に上積