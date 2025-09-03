◆ルヴァン杯準々決勝第１戦浦和１―１川崎（３日・埼玉スタジアム）浦和は前半２２分、ロングパスに抜け出したＭＦ中島翔哉が右足で流し込み先制点を挙げるも、後半アディショナルタイム５分に川崎ＦＷ伊藤に同点ゴールを許し、引き分けた。８月１６日以降、１９日間で公式戦５試合目という過密日程を考慮し、同３１日のリーグ新潟戦（１〇０）から中２日で先発９人を入れ替えて臨んだ。試合後、スコルジャ監督は「立ち