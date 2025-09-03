「広島２−１ＤｅＮＡ」（３日、マツダスタジアム）広島が接戦を制し、連敗を「３」で止め、３位・ＤｅＮＡに再び１ゲーム差に迫った。先発の大瀬良は自己ワーストの７四球を与えるも、５回１失点で７勝目。打線は五回に前川が放った打球に適時失策が絡んで逆転に成功。しかし、けん制死などミスも相次いだ試合運びに、指揮官は厳しい言葉を並べた。以下、新井貴浩監督（４８）の主な一問一答。−接戦を制した。「大地もあ