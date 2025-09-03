がれきを撤去し生存者を捜す人たち＝2日、アフガニスタン・クナール州（AP＝共同）【カブール共同】アフガニスタン東部で8月31日に起きた地震で、イスラム主義組織タリバン暫定政権は3日、被害が最も大きいクナール州の死者を1457人と発表した。前日より46人の増加。救助隊がほぼ全ての被災地区に到達したとしており、災害対策当局は取材に「死傷者数変動は今後、小さくなる」との見通しを示した。山岳地帯で重機が入れない場