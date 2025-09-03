【ニューヨーク共同】3日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、午前10時現在は前日比193.38ドル安の4万5102.43ドルを付けた。目新しい買い材料に乏しい中、高値警戒感や当面の利益確定を目的とした売り注文が優勢だった。