子供の体調管理も仕事のうち1【漫画】この作品の本編を読む→子どもの体調管理も仕事のうち！電車やバスでの移動時間、スマホで手軽に漫画を読んでみてはいかがだろうか。今回は、2025年上半期にバズった漫画を紹介する。子どもの発熱で保育園に迎えに行かなければならなくなった母親が、上司に早退を伝えると……？伊東さん(@ito_44_3)が描く漫画「子どもの体調管理も仕事のうち」が、クリーンを通り越した“ホワイト”な内容で大