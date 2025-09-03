よく人からは「ありえない」と驚かれますが、実は人生で一度も「月見バーガー」というものを食べたことがありませんでした。それがなぜか今年突如ケンタッキー、モスバーガーと続けて2つも「月見バーガー」を取材で食べる機会がありました。しかし少し心残りだったのが「月見バーガーといえばマクドナルドも外せないよな」ということ。そこで満を持して発売日の9月3日に「あの毎年話題になるマクドナルドの月見バーガー」を食べて