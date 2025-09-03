19日に公開する妻夫木聡（44）主演の映画「宝島」（監督大友啓史）の上映会が3日、都内で行われた。原作者である真藤順丈氏の母校、高輪学園の創立140周年を記念し、中学生から高校生まで全校生徒約1600人を招いてイベントを実施。ステージに登壇した大友監督は「これだけの人数と向き合うのは初めてかもしれません。皆さんのいろんな感想が本当に楽しみです」とニッコリ。真藤氏も「僕は皆さんの30年先輩です。母校とこうやって