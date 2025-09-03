総務省は３日、自動運転の本格導入に向け、新しい通信インフラの整備などについて検討する研究会の初会合を開いた。次世代交通システムでは、自動運転トラックの不具合情報を運行管理者に送信することや、事故や気象情報を自動運転中の車に提供することなどを想定している。実現には、高速・低遅延の通信環境の整備が必要で、研究会で課題の整理などを行う。初会合では、「高層ビルなどの遮蔽（しゃへい）物が多い都市部でも