ボートレース芦屋の「ＢＯＡＴＢｏｙカップ」は３日、準優勝戦が行われた。上村純一（４５＝群馬）は準優１０Ｒ、インからコンマ０８のトップスタートを放つも、中ヘコミのスリット隊形もあり岡村慶太のまくり差しを喫した。それでも２着は死守してベスト６入りを果たした。相棒５４号機は機率５５％を誇るエース機候補の一つで、序盤から力強い動きを見せていた。「準優は仕方ないですね。足は変わらずいい。全部の足がいい