バーチャルシンガー・花譜とMori Calliope（森カリオペ）がタッグを組んだ新曲「光」が、本日9月3日より配信開始！話題を呼んだ大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオン内バーチャルライブ「ARK或ル世界」で初披露された注目楽曲が、ついに正式リリースとなりました。作詞はDiosのたなか、作曲・編曲はボカロPの椎乃味醂とたなかの共作。豪華クリエイター陣が手がけるサウンドに、二人の歌声が重なり合い、“再生と希望”を