大分県警佐伯署は3日、佐伯市の50代男性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、約301万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、被害者は5月ごろ、スマートフォンでユーチューブの動画を視聴していた際、投資の広告が表示され、広告にアクセスした。LINEの友達申請の手続きに進み、投資の先生を名乗る人物や先生のアシスタントを名乗る人物とやりとりを始めた。先生から投資を勧められ、ア