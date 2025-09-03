金融庁が東京海上日動あんしん生命保険に対し、立ち入り検査に入ると通知したことがわかった。複数の生命保険会社の商品を扱う大手乗り合い代理店「ＦＰパートナー」に対し、多額の広告料を支払うなど過度な便宜供与があったとみて実態解明を進めるとみられる。近く検査に入る見通しだ。ＦＰパートナーは東証プライム上場企業で、「マネードクター」の名称で知られる。金融庁は８月６日、広告料を他社より多く支払った生保会