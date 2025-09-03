宮内庁は、天皇皇后両陛下が来月4日から2泊3日で、大阪・関西万博の視察などのため、京都と大阪を訪問されると発表しました。天皇皇后両陛下は、10月4日から6日まで2泊3日で京都府と大阪府を訪問されます。4日は新幹線の特別列車で京都市に入り、京都府立植物園を視察されます。翌5日は国立京都国際会館で、「科学技術と人類の未来に関する国際フォーラム」の開会式に出席し、陛下は英語でお言葉を述べられます。また、京都市内に