ボートレース児島のＧIII「マスターズリーグ第５戦第３回瀬戸の名人決定戦」は３日、準優勝戦が行われた。川崎智幸（５８＝岡山）は準優１２Ｒ、２コースから差して２着を確保。地元勢で唯一の優出を決めた。相棒２４号機は前節、井本昌也が上位の仕上がりで優出（５着）した好調機。「試運転から出て行く伸びとかはないがレースに行くと力を発揮する実戦足タイプ。上位の足。最終日は天候が変わるみたいだけど、エンジン