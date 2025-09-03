自民党の鈴木貴子衆院議員は３日、自身の公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。臨時総裁選の前倒しの是非について「総裁選の前倒しを求めます」と自身の態度を表明した。逢沢一郎総裁選選挙管理委員長は２日の両院議員総会で党則第６条４項に基づく臨時総裁選の実施要求について来週８日に要求数を確認し、その結果を発表するとした。貴子氏はＸで総裁選の前倒しを求めた理由に関し「物価高騰対策はじめ政策のカタチにするため」「