巨人・森田駿哉投手（２８）が３日のヤクルト戦（京セラ）に先発し、自己最多の１０４球を投げ６回２失点と好投。３勝目を挙げた。初回の先頭・濱田に右前打を浴びたものの、後続を打ち取り無失点と幸先のよいスタートを切った。その裏の攻撃で打線は打者一巡の猛攻。一挙４得点と序盤から大量の援護点を受けた。これには左腕も「序盤に４点を取ってもらったので自分的にはすごい楽に投げることができた」と野手陣に感謝した。