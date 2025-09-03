歌代ニーナが、新曲「The Devil Wears Dior」のMusic Videoを公開した。歌代の出身地であるニューヨークを舞台にした映画『プラダを着た悪魔』の”Runway Magazine”編集長のミランダ・プリーストリーと自身を掛けた楽曲。孤高・エレガント・冷酷・ヴィラン性、そして元々編集者であった歌代とミランダは共通項が多く、”Mood Board”、 ”mood:bored”の二曲で世間にDiorを着ているイメージを強く持たれている今、ミランダに愛を