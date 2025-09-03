”アートロック”を標榜する新世代ユニットCLAN QUEENが、9月3日（水）に新曲「MONOPOLY」を配信リリースした。新曲「MONOPOLY」はサーカスの様な煌びやかさの中に暗く危うさの漂う雰囲気が蔓延するCLAN QUEENらしさの詰め込まれた楽曲となっており、何をやっても満たされない渇きを感じさせる歌詞とは裏腹に、ハイパーポップをも取り込んだオルタナティブで華やかなアレンジで構築され、よりスリリングで危ういサウンドが印象的。