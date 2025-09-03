9月3日にZepp Hanedaで開催されたWurtSとなとりのツーマンライブ「J-WAVE DREAM BUNCH」にて、WurtSが11月26日（水）にリリースするNEW EP『デジタル・ラブ』収録の新曲「クラッシュ feat. ???」のゲストアーティストがなとりであることを発表、この日のステージでサプライズ初披露した。「J-WAVE DREAM BUNCH」はWurtSとなとりがそれぞれナビゲーターを務めるJ-WAVE『GURU GURU!』のコーナー「GRUUVE BUNCH」の企画ライブ。二者が