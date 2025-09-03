◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―３ヤクルト（３日・京セラドーム）巨人の大勢投手が今季４０ホールドに到達した。５―２の８回に登板。テンポ良く２死を奪ったが、４番・村上に外よりのストレートをバックスクリーンに運ばれる１５号ソロ本塁打で１点を返され、リードは２点に。それでも５番・オスナは遊飛。リードを守りきり、これで今季４０ホールド目を記録した。