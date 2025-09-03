◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―３ヤクルト（３日・京セラドーム大阪）巨人は吉川尚輝内野手が今季初めて８番に入って３安打１打点と躍動した。直近５試合は２、５、６番に入って計１９打数７安打と状態が悪いわけではなかったが、阿部監督は「８番にいるっていうのも相手からしたら嫌でしょうし、それがうまくはまってくれたのでね」とあえて７番・リチャードの後の８番に入れて起用が的中した。吉川はこれで９番をのぞき