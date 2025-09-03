◆パ・リーグ楽天６―１１西武（３日・楽天モバイル）３番・三塁でスタメン出場した楽天の鈴木大地内野手が２―９の７回無死満塁で、山田の１３３キロのツーシームを強振。右翼席に飛び込む満塁弾で一時３点差まで詰め寄った。ロッテ時代の１９年５月１７日の楽天戦以来、自身３本目のグランドスラムは、２０年の楽天移籍後は初の一発。「感触は良かったですし、いいバッティングができた」と振り返りながら、「負けたので。