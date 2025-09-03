日本時間２３時００分に米製造業新規受注（7月）、耐久財受注（確報値）（7月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 製造業新規受注（7月）23:00 予想-1.6%前回-4.8%（前月比) 耐久財受注（確報値）（7月）23:00 予想-2.8%前回-2.8%（前月比) 予想1.1%前回1.1%（輸送除くコア・前月比)