ベイリー英中銀総裁ら英中銀の委員が議会証言を行っており、ベイリー英中銀総裁は「利下げの時期とペースは不確実性強まった」との見解を示した。また、「３０年債利回りに過度に注目すべきでない」とも述べている。 ・利下げの時期とペースは不確実性強まった。 ・インフレリスクは上昇。 ・労働市場の下方リスクをより懸念。 ・賃金に労働市場の弱さが反映。 ・インフレリスクに関するメッセ&#