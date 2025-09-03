◆パ・リーグ楽天６―１１西武（３日・楽天モバイル）楽天の辰己涼介外野手が４点を追う初回無死一塁で、与座から左翼ポール際へ７号２ランを放った。フェンスギリギリに飛び込む一打に「いいピッチャーから打てて良かった。（逆方向は）狙っていたわけじゃないけどそれなりにいきました」と振り返った。辰己の一発で２点差としたが、試合はその後両軍計２７安打の乱打戦となり敗れた。ＣＳ圏内を争う３位・オリックスとのゲ