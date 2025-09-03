◇ルヴァン杯準々決勝第1戦湘南3―2広島（2025年9月3日レモンガススタジアム平塚）ホームの湘南がシーソーゲームを制し、公式戦11試合ぶり勝利で第1戦をものにした。優勝した18年以来の8強に勝ち進んだ湘南は、序盤に先制を許しながらも粘り強く戦い、前半41分にFW鈴木章斗が同点弾、後半4分にMF奥埜博亮のゴールで逆転。一時は追いつかれたものの直後の後半追加タイム、ともに途中出場のFW小田裕太郎のシュートがFW二田