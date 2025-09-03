2025年8月30日、台湾のポータルサイト・vocusに、劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来のレビュー記事が掲載された。記事はまず、「今年の夏、吾峠呼世晴氏の『鬼滅の刃』を原作とする劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来（以下、『鬼滅の刃』無限城編）が台湾で公開され、わずか10日間で興行収入4億台湾ドル（約19億2000万円）を突破し、台湾映画史上最もヒットした日本映画の第3位となった。同作は主人公・竈