お笑いコンビ・令和ロマンの郄比良くるまさん（31）と松井ケムリさん（32）が2日、ドローンで描かれた文字にツッコミを入れる“ドローン漫才ショー”を披露しました。■ドローン漫才で単独ライブの日程を発表『令和ロマン ドローンショー』と題された今回のイベント。屋外に松井さんが一人で登場すると、夜空に現れた約500機のドローンが、郄比良さんの顔や言葉を表現し、松井さんがそれにツッコミを入れるという形で