スーパーマーケットの「イトーヨーカ堂」を運営する「ヨーク・ホールディングス」が食料品などに注力していく方針を明らかにしました。「イトーヨーカ堂」などを束ねる「ヨーク・ホールディングス」は今月からアメリカの投資ファンド「ベインキャピタル」の傘下に入っていて、その後、初めてとなる会見を行いました。今後の方針について、「イトーヨーカ堂」では、これまでの衣料品やテナント事業などをグループ会社に移管し、食料