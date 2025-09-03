「バレーボール男子・世界選手権壮行試合、日本３−２ブルガリア」（３日、有明アリーナ）日本が３−２（２５−１８、２３−２５、２１−２５、２５−１７、１５−１０）でフルセットの激戦を制し、前日に続きブルガリアを下した。第１セットは高橋藍（２４）＝サントリー＝がキックレシーブのビッグプレーで流れを呼び込み、追い込まれた第４セットからは大幅に変更されたメンバーが躍動。最後はチーム最年少の甲斐優斗（２１