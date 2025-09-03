【カブール共同】アフガニスタンの地震で、イスラム主義組織タリバン暫定政権は3日、被害が大きいクナール州の死者を1457人と発表した。前日より46人の増加。災害対策当局は、死傷者数の変動が今後は小さくなるとの見通しを示した。