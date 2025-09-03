女子フットサル日本代表の松本直美（２７）＝浦安ラス・ボニータス＝が１日、インスタグラムを更新。「８月の思い出」としてオフショットを投稿した。松本はプールの中で笑顔の水着ショットなどを添え、「素敵な思い出一緒に作ってくれた皆んなに感謝充実した夏になりました」と満喫した様子。フォロワーからは「美のオーラやば過ぎ」「本当に美人すぎる」「なんでそんな天使なの？」などの声が寄せられた。松本は２１年６