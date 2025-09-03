ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「ハロウィーン・ホラー・ナイト」に、最凶のゾンビたちがパークをさまよう『ストリート・ゾンビ』が2025年も登場します！2025年は「ありえないほど大量&最凶、超超超超狂暴化」したゾンビの群れがゲストに襲いかかります。絶望のストリートで大絶叫し、すべてを解き放つ超解放の瞬間を体験できるイベントを紹介します☆ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ストリート・ゾンビ」