◆パ・リーグロッテ２―１日本ハム（３日・ＺＯＺＯマリン）日本ハムの新庄剛志監督が、プロ３度目の登板となった先発・柴田に言及した。初のＺＯＺＯでのマウンドで３回５安打１失点。時折風速９メートルの強風の中最速は１５０キロ止まりで、「エスコンの方が威圧感がありますね。この風ではちょっと、コントロールが難しかったんじゃないですか。この風は慣れていないと。初めてでは難しいといえば難しい」と語った。今後