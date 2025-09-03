◆バレーボール男子強化試合第２戦（３日、東京・有明アリーナ）世界選手権（１２日開幕、フィリピン）に向けた壮行試合第２戦が行われ、世界ランク５位の日本は、同１５位のブルガリアと対戦して、３―２で制した。セッターの大宅真樹は先発に抜擢された。第３セット（Ｓ）まで出場し、チームが強化しているクイックやパイプを使ったトスを多く上げた。「失セットはあったが、２日間いいバレーボールをできていることも多か