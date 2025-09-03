◆男子プロゴルフツアーロピアフジサンケイクラシックプロアマ戦（３日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）前週のＳａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタで初優勝した小斉平優和（フリー）が３日、プロアマ戦後に取材に応じ、２週連続Ｖに向けて「やってみたい」と意欲を燃やした。激戦翌日の１日は「疲れ方がいつもと違った。特に、月曜日は一生休んでました」とニヤリ。祝福メッセージは８００件ほど寄せられ、「無